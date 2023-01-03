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韩国国际广播电台报道：北韩28日首次公开了战术核弹头，以此进一步加大核威胁力度。北韩国务委员长金正恩表示，我们必须做好随时随地都能使用核武器的准备。据KBS记者报道，北韩日前公开了名为“火山-31”的战术核弹头照片。从照片上来看，“火山-31”共有十个。照片中可以看到墙壁上写有“‘火山-31’装载核弹头”的字句，从中显示北韩是为了炫耀其可在超大型火箭炮、短程弹道导弹以及巡航导弹等各种导弹上搭载该战术核弹头。据北韩媒体透露，北韩国务委员长金正恩27日对核武器军火化事业进行了指导。金正恩表示，我们必须做好随时随地都能使用核武器的完全准备、具备核武力攻击态势。为成倍增加核武器持有量，必须扩大武器级核物质的生产。北韩媒体表示，27日以假设核袭击进行空中爆炸的方式向东海发射了短程弹道导弹，模拟核弹头在目标上空500米处完成了空中爆炸。北韩还表示，从25日开始的三天期间再次进行了核无人水下攻击艇试验。北韩声称，在元山湾投入试验的核无人水下攻击艇在41小时期间潜航600公里后抵达目标水域，并精准完成引爆任务。军事专家分析认为，随着美国“尼米兹”号核动力航空母舰进入韩国釜山作战基地，北韩此举旨在炫耀其具有正面对抗韩美的核能力。