韩通过庆典和旅游激活内需

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韩国国际广播电台报道：为了提振出口和内需，政府发布了激活旅游等为内容的相关对策。政府决定通过住宿打折优惠券、庆典活动和大规模流通打折活动推动国内消费。29日政府出台的刺激内需对策的核心内容是旅游。政府共将斥资600亿韩元的预算提供住宿、旅游景点、铁路等打折优惠，并向劳工和小工商人等19万人支援10万韩元旅游费。政府还制订了全年举办包括K-POP演唱会在内的50多个大型庆典、吸引游客计划。较新冠疫情爆发之前，目前来韩旅游的外国游客只有30%，今年政府的目标是增加两倍以上。为此，将暂时免除拒绝入境率较低的22个国家的电子旅行许可，并决定恢复因新冠疫情而中断的3种换乘免签制度。中国、日本和东南亚等国际航线也将尽早扩大，并将举行大规模打折活动。百货商店、家电、免税店等流通业界的打折活动予以扩大，11月举行的韩国购物季也将比原定日期延长五天。个人使用信用卡和手机购买传统市场Onnuri商品券的限额最多可达到150万韩元，对于消费者负担较大的主要农畜产品将支援170亿韩元规模的打折优惠。对刺激消费政策有可能造成物价上涨的担忧，政府表示，旅游休闲产业原本就停滞不前，加上与打折活动并行，不会对物价造成太大负担。