韩国家安保室长突然辞职 驻美大使获继任提名

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韩国国际广播电台报道：韩国国家安保室室长金圣翰29日提出辞职，金圣翰是外交安全政策的总负责人。尹锡悦总统已批准其辞呈，并立即提名驻美大使赵太庸为继任人。由于总统室在金圣翰辞职前一天还否认了“换人”说法，外界认为此次事件实际上属于人事更替。金圣翰29日下午发布立场文，宣布辞职。金圣翰在大选期间被称为是尹锡悦的外交安全领域导师，政府成立后担任外交安全政策的总负责人。金圣翰在立场文中指出，一年前收到提议时我曾表示，将为韩美日安全合作奠定强有力的基础，随后回到学校。目前这一条件一定程度上已经成熟。金圣翰强调，希望因我所引起的争议不会再对外交和施政造成影响。金圣翰表明辞意后不到一个小时，尹锡悦便予以批准，同时提名驻美大使赵太庸为继任人。赵太庸是精通对美事务和北韩核问题的外交官，曾担任第21届国会比例代表议员，后被任命为尹锡悦政府首任驻美大使。近期，总统室外交安保方面人事变化频频。在韩日首脑会谈的一周多前，礼宾秘书辞职。最近韩美首脑会谈在即，外交秘书被更换，安保室长随后也传出了换人说法。总统室此前曾否认称，换人说法完全不属实。总统室一名高层官员则表示，从未考虑过更换安保室长，据我所知，总统也予以了挽留。