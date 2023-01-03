美参联会主席：若韩半岛等地发生战争 将消耗巨量常规弹药

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韩国国际广播电台报道：美军参谋长联席会议主席马克·米利表示，若韩半岛发生战争或者美国与俄罗斯、中国等大国间发生战争，弹药消耗率将十分巨大。米利当地时间29日在美国国会众议院军事委员会表示，乌克兰的一大教训是，在局部地区战争中，常规武器的消耗率高到令人难以置信。据美国国防部的数据，乌克兰战争爆发至今，美国已向乌克兰提供了超过1.11亿枚小型武器弹药，包括美国在内的54个国家向乌克兰援助了超过200万枚炮弹。米利表示，我们正在确保储备量足以应对真正的紧急事态，正对生产能力进行投资。米利还就中国增强核武战力的情况表示，我们无法推迟、阻止或破坏中国将在未来10年-20年间进行的核开发项目，中国根据其本国计划行动，几乎没有能够阻止他们的外部影响力。米利指出，中国的目标是到本世纪中期与美国平起平坐，且在军事方面甚至更加优越，他们正走在这条路上，着实令人在意。米利就是否应加快在纽约州德拉姆堡陆军基地修建第三导弹防御系统的提问表示，这需要投入巨额费用，问题在于其是否具备战略价值。考虑到北韩的导弹威胁，我个人认为是有必要的。我个人认为，在东部海岸开发此类系统将起到帮助，能够加强对美国本土的防卫。