韩政府首次公开《北韩人权报告》：青少年亦遭公开处刑

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部将于31日公开根据500余名脱北者的证词撰写的《2023年北韩人权报告》。政府自《北韩人权法》制定的第二年即2017年起，每年发行《北韩人权报告》，不过对外公开尚属首次。此前，政府考虑到脱北者个人信息外泄、北韩的抗议等而未予公开，但为进一步揭露北韩恶劣的人权状况，今年起改变了方针。据统一部30日消息，报告长约450页、总计四章，分别为：公民和政治权利；经济、社会、文化权利；弱势群体；政治犯收容所、国军俘虏、遭北韩绑架者、离散家属。报告指出，调查显示，北韩存在公权力任意剥夺生命的情况，持续收集到关于“当场处刑”案例的证词。报告还指出，收集到的证词显示，不仅是杀人等重大犯罪行为，毒品交易、收看和散播韩国视频、宗教和迷信行为等依据自由权规定不得处以死刑的行为也被判处死刑。根据报告，女性暴露在家庭、校园、军队、关押设施等各类暴力之下，还有青少年仅因收看韩国视频便被处刑的案例。根据证词，2015年，六名16岁-17岁的青少年因收看韩国视频、服用鸦片，被判处死刑并立即枪决。2017年，一名女性在家中跳舞的视频流传开来，当时这名怀孕六个月的女性因用手指向金日成肖像，遭到公开处刑。还有证词指出，北韩的粮食配给制度不能正常运行，大部分居民需要通过私下的经济活动获取粮食。免费医疗制度也空有其名，居民不得不向医疗人员赠送现金和物品。此外，报告显示，北韩对被关押在政治犯收容所的人员实施处刑和强制劳役，国军俘虏、遭北韩绑架者、离散家属等遭到监视和歧视性对待，存在严重的人权侵犯。报告根据2017年-2022年逃离北韩的508名脱北者讲述的1600余份人权侵犯案例撰写而成。证人中，女性占53%、男性占47%。按照年龄计算，20岁-29岁最多。证人在北韩的居住地分别为两江道（59.1%）、咸镜北道（17.3%）、平壤市（10.8%）。统一部表示，接壤地区的案例被引用得较多。由于新冠疫情暴发后北韩封锁边境、脱北者出现骤减，2022年以后的案例极少，在了解最新情况方面存在局限。统一部表示，此次是政府依据2016年在跨党合作下制定的《北韩人权法》首次公开报告，意义深远。报告将在线上、线下发行，并推进出版英语版。