尹锡悦：腐败是对共同体决策系统的扭曲 应展开国际层面应对

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，所有对真实和真理的违背皆为腐败，它们威胁民主、遏制自由。第二届民主峰会印太地区会议30日在首尔举行，尹锡悦在会上发表演说，指出“扭曲共同体决策系统的行为便是腐败”。尹锡悦指出，通过观察一个个独立的腐败行为，可以发现其本质是使共同体决策系统扭曲、瘫痪。尹锡悦列举了特定集团和势力主导的假信息传播、在此基础上进行的煽动、暴力和威胁、隐秘且欺骗性的权力寻租等行为。尹锡悦表示，一直以来，韩国持续改善反腐败法律制度、构建数字系统，不断加强应对腐败的能力。应对腐败的基础是基于法律、不存在禁区的调查和严厉的惩罚。提高社会各领域的透明度是消除腐败的最佳对策。尹锡悦指出，国际层面的反腐败行动也很重要，共享自由、人权、法治、民主主义等普世价值的国家应联合起来，有力应对跨国性腐败犯罪。尹锡悦表示，为了报答国际社会帮助韩国实现自由民主主义和繁荣，将推进实现“民主与繁荣的共同愿景”。具体来看，未来三年间，韩国将面向印太地区国家，在电子政府、数字化、技术实力提升、透明度、反腐败等有助于增进民主的领域推进规模达一亿美元的开发合作项目。尹锡悦承诺，将通过政府和民间共同参与的“1.5轨青年论坛”，推进面向下一代的民主增进项目，并提供援助、确保印太地区青年能够为自由、繁荣作贡献。