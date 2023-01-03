韩美均申请引渡Terra创始人权道亨

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国均针对在欧洲黑山共和国被捕的Terraform Labs代表权道亨申请了引渡。但黑山共和国有关部门强调，将优先进行本国司法程序。另外，当地法院驳回了权道亨针对法院延长拘留期决定提起的上诉。当地时间29日下午，黑山共和国司法部召开了关于权道亨的记者会。KBS记者提问“权道亨出境时所持哥斯达黎加护照是否为伪造？”对此，黑山共和国司法部长马尔科·科瓦奇表示，该问题将在法庭上做出判断。不过目前来看，有充分的证据认为护照属于伪造。科瓦奇还表示，韩国和美国均申请了罪犯引渡，目前很难说优先考虑哪个国家，将根据犯罪的重大性、罪犯国籍、引渡申请日期等标准做出决定。科瓦奇也强调，若黑山共和国法院对权道亨判刑，则必须予以执行，将优先进行本国司法程序。预计届时遣返程序的启动将耗费相当长时间。韩国驻塞尔维亚大使馆的有关人员28日访问黑山共和国司法部和外交部，要求引渡权道亨等人。另外，韩国和美国均针对权道亨被捕时所持的三台笔记本电脑、五部手机提出了引渡申请。目前，当地法院驳回了权道亨针对法院延长拘留期决定提起的上诉。波德戈里察法院表示，权道亨持有多份护照，且是国际刑警组织红色通缉令的通缉对象，若予以释放，随时都有可能离开黑山共和国，因此决定驳回上诉请求。