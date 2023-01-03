韩美贸易负责人在首尔会晤 讨论《通胀削减法案》、《芯片法案》等问题

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国贸易部门负责人30日在首尔会晤，重点讨论美国的《通胀削减法案》、《芯片法案》等贸易问题。产业通商资源部表示，通商交涉本部长安德根当天与为出席第二届民主峰会印太地区会议而访韩的美国贸易代表凯瑟琳·戴会晤。这是自2021年11月以来，两国贸易部门负责人时隔一年四个月在韩国会晤。安德根要求美方充分反映韩国政府和企业的意见，确保最近公布的半导体生产设施投资补贴申请细则和护栏条款不对韩国企业造成过重负担。根据美国政府当地时间27日公布的细则，企业若要获得投资补贴，须提交被视作商业机密的“良品率”（无缺陷合格产品所占比例）数据，这引发了国内业界对技术外流的担忧。安德根还表示，自去年9月以来，两国通过《通胀削减法案》磋商渠道和高层对话保持紧密磋商，取得了减少不确定性的成果。今后在法案细则实施过程中也应最大程度地反映韩国企业的立场。安德根还呼吁美方在提高《贸易扩展法》第232条款的灵活性、减少钢铁行业碳排放等问题上予以持续合作。凯瑟琳·戴就《通胀削减法案》、《芯片法案》等主要贸易问题表示，将继续与韩方保持紧密合作。在当天的会谈中，双方还承诺将集中力量推动正在进行的印太经济框架谈判取得成果，并在贸易领域的包容性规范制定、世贸组织改革问题上积极配合。