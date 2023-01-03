美驻韩大使：尹锡悦为韩日和解采取的措施应得到高度评价

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韩国国际广播电台报道：美国驻韩国大使菲利普·戈德堡高度评价近期韩国在韩日首脑会谈上为两国和解、合作所作出的努力。由韩美同盟财团主办的韩美同盟论坛30日在首尔一家酒店举行，戈德堡在演讲中提到了3月16日韩日首脑会谈的成果。戈德堡指出，美国认为，（韩美日）三边合作在保护印太地区的和平安全、应对韩半岛挑衅威胁的问题上都是关键因素，尹锡悦总统为韩日和解所采取的多项措施应当获得高度评价。戈德堡强调，这（韩日首脑会谈）将有助于增进美韩日三边合作，当然我很理解这牵涉到两国令人心痛的历史，但同时也应放眼未来。两个民主国家应齐心协力，与其他民主国家共同增进安全。戈德堡还就4月尹锡悦对美国的国事访问表示，我认为，为了回顾美韩同盟的遗产，尹锡悦总统将访问韩国战争参战纪念公园，美国首都的纪念空间里也镌刻有美军阵亡将士的姓名。戈德堡指出，当前我们面对着威权主义国家史无前例的威胁和侵略，美国将对美韩两国在常规防卫、网络安全、太空使用责任、公共卫生、气候变化、难民等世界安全领域所有方面共享的安全进行多边性的重新定义并予以加强。戈德堡还就美中关系表示，美国并非试图加剧国家间的紧张局势，绝不能再次发生韩国因“萨德”等安全措施而受到中国的报复或高压的情况。另外，乌克兰驻韩国大使特米特里·波诺玛林科当天再次呼吁韩国向乌克兰援助杀伤性武器。波诺玛林科在向论坛发送的视频贺词中表示，进一步向乌克兰提供武器可以阻止流血事态。波诺玛林科对韩国一直以来向乌克兰提供非战斗军需物资表示感谢，并强调韩国也能提供装甲车、反无人机系统、致命武器等，乌克兰迫切需要这类军事装备。去年2月俄罗斯侵略乌克兰以来，乌克兰政府持续要求韩国提供武器援助。但韩国政府始终保持不向乌克兰提供杀伤性武器的立场。截至目前，韩国向乌克兰提供了医药品、计算机、货车、救护车、防弹头盔和背心、防毒面具等人道主义援助和非杀伤性军需物资。