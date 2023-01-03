韩2月生产、消费、投资均有所增长

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韩国国际广播电台报道：2月韩国生产、消费和投资均有所增长，时隔一年两个月实现了三项指数全部回升。统计厅31日发布的“产业活动动向”资料显示，2月整体产业生产（农林渔业等除外）指数为109.4(2020年=100)，环比增长0.3%。整体产业生产去年10月(-1.1%)和11月(-0.5%)减少后，12月(+0.1%)、今年1月(+0.1%)和2月(+0.3%)均有所增长。从各行业来看，制造业生产减少3.1%，电力、天然气业生产减少8.0%，导致矿工业生产减少3.2%。尤其是半导体生产环比减少17.1%，同比剧减41.8% 。半导体生产环比减幅是2008年12月(-18.1%)以后的最大值。服务业生产以运输、仓储和住宿、餐饮为主增长0.7%。体现消费动向的零售额指数为108.4(2020年=100)，增幅为 5.3%。零售额指数去年11月(-2.3%)、12月(-0.2%)和今年1月(-1.1%)连续三个月减少，2月大幅上升。由于机械类投资增加，设备投资环比增长0.2%。由于建筑和土木工程实绩增加，已完工工程施工业绩增长6.0%。这是2021年12月以后时隔14个月整体产业生产、零售额指数和设备投资均有所增长。