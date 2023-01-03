民调：尹锡悦支持率跌至30% 创去年11月后最低值

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韩国国际广播电台报道：31日发布的民意调查结果显示，韩国总统尹锡悦的国政支持率时隔四个月跌至最低值。韩国盖洛普3月28日-30日以全国1000名18周岁以上人士为对象进行的调查结果显示，30%的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价，60%给予负面评价。肯定评价较上一次调查（3月21日-23日）下滑了4个百分点，负面评价上升了2个百分点。肯定评价是去年11月第四周调查（30%）实施以来的最低值。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“外交”(12%)、“应对工会罢工”、“改善与日本的关系”(以上为9%)、“国防·安全”、“决断力·推进力·韧劲”、“公正·正义·原则”(以上为5%)、“变化·革新”、“经济·民生”、“各方面均表现良好”、“信念”（以上为4%）。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“外交”(21%)、“与日本的关系、被强征受害者赔偿问题”(20%)、“经济、民生、物价”(8%)、“经验·资质不足、无能”、“缺乏沟通”(以上为5%),、“各方面表现不佳”、“独断独行”、“劳动政策、劳动时间改革案”(以上为4%)。在政党支持率方面，执政党国民力量党和在野党共同民主党的支持率均跌至33%，分别下降了1个百分点和2个百分点。无党派为29%，正义党支持率为5%。本次调查的可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。调查采取无线（90%）和有线电话（5%）自动问答的方式进行，应答率为10.3%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。