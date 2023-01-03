韩出现干旱大风天气 多地发生山林火灾

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韩国国际广播电台报道：韩国发布干旱警报，全国多地发生山林火灾，民宅起火等损失不断扩大。由于全国多地同时发生火灾，山林部门不得不分散部署灭火设备和人员，再加上风力较强，给灭火工作造成了困难。山林厅实时山林火灾信息网站显示，以2日下午6时为准，全国总计发生了34起山林火灾。据山林厅3日消息，忠清南道洪城郡西部面于前一天上午11时许发生山林火灾，截至目前已延续超过18个小时。以3日清晨5时为准，灭火率为65%，受灾面积约为935公顷。火灾未造成人员伤亡，但附近的236名居民紧急避难，包括30栋民宅在内的62栋建筑起火。大田市西区发生的山林大火延续超过六个小时，目前仍在扑救中。截至清晨5时，灭火率为62%，受影响面积为369公顷。火灾未造成人员伤亡，但附近的873名居民紧急避难、2栋建筑起火。忠清南道保宁、唐津山林火灾的灭火率分别为85%和70%，两地发布了二级山火应对令。另外，庆尚北道军威郡、首尔市仁王山的山林火灾分别于3日凌晨和上午被扑灭。军威郡受灾面积为10余公顷，仁王山受灾面积为15公顷。韩国总统尹锡悦2日作出紧急指示，要求以山林厅和消防厅为中心，动用所有可用资源，全力做好山林火灾防灭工作。尹锡悦在以发言人李度运名义发布的书面新闻资料中要求行政安全部和国防部等有关部门启动合作体系，援助直升机、人力等可用资源。国务总理韩德洙也要求山林厅和消防厅做好居民避难工作，确保不发生人员伤亡的情况，并在日落前动用所有可用资源，全力灭火并保障灭火工作人员的安全。