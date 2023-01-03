尹锡悦承诺将竭尽全力恢复4.3事件牺牲者名誉

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在济州4.3事件75周年牺牲者追悼词中表示，将竭尽全力恢复牺牲者和遗属的名誉。尹锡悦未亲自出席追悼仪式，国务总理韩德洙代为朗读追悼词。在野党批评称，尹锡悦总统不出席追悼仪式，显示出尹锡悦政权对济州4.3事件的真实态度。在济州4.3事件75周年牺牲者追悼日，尹锡悦承诺将不忘牺牲者和遗属的痛苦。尹锡悦未亲自出席追悼仪式，由国务总理韩德洙代为朗读追悼词。尹锡悦在追悼词中表示，纪念4.3事件的无辜牺牲者、和国民一同抚慰遗属的伤痛是追求自由和人权的自由民主主义国家理所应当的义务。国民力量党也表示，党对牺牲者的追悼之情一如既往，将继续努力查明真相、恢复遗属名誉。党代表金起炫表示，我党对4.3事件无辜牺牲者的追悼之情从未改变。共同民主党则在党代表李在明等人的主持下在济州召开最高委员会会议，批评执政党的极右态度是对4.3精神的侮辱。李在明表示，执政党领导层声称4.3事件是受到了金日成的指示，到现在都未对这种说法道歉，总统对全面解决4.3事件的承诺告吹。会议还批评尹锡悦和执政党主要领导层未出席追悼仪式显示出尹锡悦政权对4.3事件的真实态度。国民力量党最高委员太永浩此前称4.3事件在金日成的指示下发生，引起了争议，但他表示不会向遗属团体道歉。太永浩说，我到现在都不理解，到底哪一点需要道歉。我说的话是为了抚慰遗属的痛苦。太永浩还表示，为恢复牺牲者名誉，必须了解历史真相。