国际展览局考察团抵韩 对釜山展开实地考察

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韩国国际广播电台报道：国际展览局（BIE）考察团2日抵达韩国，对2030世博会申办地釜山进行实地考察。截至4月7日，考察团将对位于釜山北港的世博会规划用地和釜山主要景点进行实地考察，并与政府、国会、企业主要人士会晤，听取申办计划。据产业通商资源部消息，由国际展览局行政和预算委员会主席帕特里克·斯佩克特担任团长的考察团一行八人抵达仁川国际机场。考察团当天与产业部长官李昌洋会晤，听取2030釜山世博会申办委员会的第一轮申办计划报告。接下来考察团将出席由申办委民间委员长、大韩商工会议所会长崔泰源主持的企业家午宴，并先后与外交部长官朴振、国会议长金振杓、国务总理韩德洙会晤。考察团还将参观正在光化门广场举行的釜山申博成功祈愿活动，现场感受韩国对釜山申办世博会的热情。4日，考察团将探访釜山乙淑岛生态公园，并听取第二轮申办计划报告。釜山世博会的小主题之一是“自然与可持续的生活”。考察团将出席由釜山市长朴亨埈主持、釜山市主要人士参加的晚宴。晚宴以“釜山之春”为主题，运用釜山本地韩牛、带鱼等当季新鲜食材制作韩餐与西餐结合的料理。5日，考察团将访问世博会规划用地釜山北港。考察团将在位于釜山客运站内的宣传馆和瞭望台观看结合微缩模型和三维技术的视频，了解2030年釜山世博会的面貌。接下来考察团将和市民团体共进午餐，并与负责釜山北港的海洋水产部长官赵承焕面谈。当晚，考察团将参加在釜山电影殿堂举行的K-文化之夜活动，了解引领全球文化的韩国文化产业。6日，考察团将听取第四轮申办计划报告，随后前往联合国纪念公园，并与包括留学生在内的20-39岁年轻人共进午餐。当晚，考察团将出席由申办委员会、釜山市主要人士参加的欢送晚宴，随后在广安里海水浴场观看世博烟花秀，结束所有实地考察日程。主管部门产业部、海洋水产部、文化体育观光部、行政安全部、外交部和釜山市、大韩商工会议所等有关部门、机构为此次实地考察准备了整整六个月的时间。申办计划报告长达九个小时、分四次进行，申办委员会总干事尹相植、产业部通商交涉本部长安德根、釜山市长朴亨埈等主要人士和专家参与报告。报告还将使用全息图像、城市空中交通模拟程序等最尖端技术，实现与竞争国家的差别化。考察团将在5月完成考察报告，并在6月底的全体会议上向171个成员国公布。11月底的全体会议将举行成员国投票，决定最终举办地。韩国、沙特阿拉伯、意大利和乌克兰申请举办2030年世博会。总统室发言人李度运表示，尹锡悦总统3日在总统室主持召开首席秘书会议，要求所有政府机构为国际展览局考察团的考察日程提供全力协助。