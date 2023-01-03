口罩令取消、中国游客增多助推韩消费复苏

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韩国国际广播电台报道：最近韩国消费明显复苏，未来能否起到支撑韩国经济的作用引起了关注。口罩令取消、外国游客增多、政府内需提振政策等将继续带动消费复苏，不过高物价、高利率等制约因素尚存。统计厅国家统计门户网站3日的数据显示，今年2月零售额指数（经调整季节因素后）为108.4，环比上升5.3%，涨幅为1995年12月（5.5%）以来的最大值。零售额大幅增长主要受到了近期制约消费的暂时性因素消失的影响。电动汽车补贴修订案敲定、补贴重新发放，推动轿车销售额反弹10.8%。另外，中国游客的访韩短期签证发放工作恢复正常，免税店销售额反弹18.3%。受此影响，零售额摆脱了连续三个月下滑的势头。另外，服务业生产指数也出现了0.7%的反弹。这主要受到了运输和存储业（5.4%）、住宿餐饮业（8.0%）、艺术·体育和休闲服务业（12.1%）等线下行业恢复的推动。新冠防疫措施放宽、外国游客增加等因素今后有望继续带动消费复苏。室内口罩令预计将在今夏完全取消，确诊患者隔离措施也有望在同期取消。3月消费者心理指数达到92.0，是去年6月（96.7）以来的最高值。另外，2月外国游客达到47.9万人次，同比猛增379.3%。考虑到疫情前2019年2月的水平（120.2万人次），仍有进一步恢复的余地。政府近期出台的内需政策也有望为消费复苏提供支撑。政府面向日本等22个国家的公民取消了电子旅行许可制度，以实现今年外国游客1000万人次的目标。政府还向100万国内游客发放住宿优惠券。现代经济研究院预测，政府的政策将创造出4.6万亿韩元的附加值和11.79万个就业岗位。