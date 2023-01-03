韩美日在济州南部公海举行海上演习 加强应对北韩水下威胁能力

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本3日在济州南部公海实施反潜作战训练和搜救训练，美国核动力航母“尼米兹”号参加演习。据国防部消息，此次演习将持续到4日，韩国海军派出“栗谷李珥”号（DDG-992）宙斯盾驱逐舰、“崔莹”号(DDH-981)驱逐舰、“大祚荣”号(DDH-977)驱逐舰、“昭阳”号(AOE-51)油弹补给舰参加演习。美国海军的“尼米兹”号(CVN-68)核动力航母、“迪凯特”号(DDG-73)导弹驱逐舰、“韦恩·E·迈耶”号(DDG-108)驱逐舰，日本海上自卫队的“海雾”号(DD-158)驱逐舰也参加演习。“尼米兹”号3月27日参加了韩美联合海上演习。国防部表示，最近北韩的潜射弹道导弹等水下威胁日益升级，此次反潜作战训练旨在加强韩美日的应对能力。此次训练将运用韩美海军的反潜作战训练靶标（EMATT），提高三边探测、追踪、情报交流和击溃能力。形似鱼雷的反潜作战训练靶标模仿北韩潜水艇等目标，可发出声波。韩美日三国将通过训练熟悉探测、追踪声波、交流情报并使用鱼雷破坏靶标的流程。这是韩美日自2022年9月30日以来时隔六个月再次实施反潜作战训练。上一次，美国核动力潜水艇“安纳波利斯”号参加了训练。韩美日于3月22日和去年10月在独岛附近公海举行了导弹防御演习。尹锡悦政府成立以来，不计多国军演，韩美日在韩半岛附近已举行四次联合海上演习。另外，韩美日将通过搜救训练熟练掌握在海洋事故发生后迅速救助、处理并运送急救患者的程序。韩美日从2008年到2016年连续举行搜救训练，2017年起中断。国防部强调，此次时隔七年重启训练意味着韩美日安全合作的正常化。