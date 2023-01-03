韩日最快4月内启动经济安全对话和安全对话

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本最快将于4月内正式启动国家安全会议层面上的“韩日经济安全对话”，全球供应链合作将成为主要议题。另外，两国外交、国防部门局长级别人士参加的“韩日安全对话”也有可能同时启动。总统室高层人士3日在与韩联社的通话中表示，目前正就韩日经济安全对话和安全对话的具体日程与日方协商。另一名有关人士在通话中表示，希望尽可能在4月内启动，不过能否在（4月下旬）尹锡悦总统访美前启动还有待观察，具体日期并未确定。据日本共同社3月27日报道，两国政府正就4月内重启韩日安全对话事宜进行磋商。两大对话机制的重启是韩日首脑会谈的后续措施之一。尹锡悦3月16日在韩日首脑会谈后的媒体发布会上表示，希望今后两国展开各类磋商，包括建立国家安全会议层面上的韩日经济安全对话机制。日本首相岸田文雄也在发布会上宣布，将尽快重启韩日安全对话、韩日次官级战略对话，并决定就韩日经济安全展开磋商。韩日将在此次经济安全对话中着重讨论在半导体、电动汽车、电池等尖端技术全球供应链重组的背景下，两国可以进行合作的领域。其他议题或包括应对中国的出口管制等经济施压的方案，两国在材料、零部件和设备领域的互补方案等。另外，韩日安全对话将讨论两国合作应对北韩核导挑衅的方案，并讨论牵制北中俄联合的方案。美国《芯片法案》和《通胀削减法案》对韩国企业造成的不利影响或为4月底韩美首脑会谈的主要议题，韩日之间的讨论能否在对美谈判中发挥杠杆作用引发了关注。