尹锡悦对《粮食法》修正案行使否决权 称该法为民粹主义法案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦主持国务会议，对《粮食管理法》修正案行使否决权，要求国会再度进行议决。尹锡悦表示，《粮食管理法》修正案不利于农业发展，是典型的民粹主义法案。当天的国务会议就《粮食管理法》修正案再议要求案进行了审议。尹锡悦表示，修正案在未进行充分讨论的情况下被单方面予以处理，对此感到遗憾。政府持续对法案的副作用进行了说明，指出该法案无益于农业发展，是一项有违政府农业管理目标、对农民和农村发展毫无帮助的典型的民粹主义法案。尹锡悦表示，这份《粮食管理法》修正案无视市场大米消费情况，要求无条件使用税金购买所有剩余大米，是“剩余大米强制收购法”。根据专家的研究结果，如果因此导致大米生产过剩、米价下跌，农民的收入将会变得更不稳定。尹锡悦表示，在经有关讨论和听取民意后决定行使否决权、要求国会再议法案。尹锡悦说，国会处理相关法案后，40个农民团体要求全面再议《粮食管理法》修正案。尹锡悦在国务会议后批准了《粮食管理法》修正案再议要求，行使了否决权。这是2016年以后总统时隔七年行使否决权，也是韩国宪政史上第67次行使否决权。尹锡悦行使否决权后，《粮食管理法》修正案在国会过半在席议员出席、三分之二以上出席议员赞成的情况下即可重新进行议决。但在国会占据超三分之一议席的执政党反对该法案，预计将难以重新进行议决。分析认为，主导《粮食管理法》修正案的共同民主党将对是推进再议决，还是发起类似内容的其他法案进行考量。