《阳光先生》剧中崔宥镇原型黄基焕志士遗骸时隔百年将奉还祖国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国爱国志士黄基焕（音译）的遗骸在其殉国时隔100年之际将重返祖国。黄基焕在欧洲和美国等地展开恢复国家主权的运动，去世后被埋葬于美国。黄基焕是韩国电视剧《阳光先生》（Mr.Sunshine）中男主角“崔宥镇”的原型。《阳光先生》剧中男主角“崔宥镇”的原型、爱国志士、独立运动家黄基焕的遗骸时隔100年将被送还祖国。国家报勋处4日表示，黄基焕志士的遗骸将于10日运抵仁川机场。国家报勋处报勋礼遇局长南宫善（音译）说，在电视剧《阳光先生》中，高爱信最后说“在独立的祖国再见”，这个心愿终于将在黄基焕志士殉国100年后得以实现。报勋处表示，5日将向美国派遣专门小组，负责遗骸奉还的有关流程。黄基焕志士的遗骸将于美国当地时间9日从纽约启程，10日上午运抵仁川机场。随后在大田显忠院举行遗骸奉还仪式，并安葬于独立有功者第七墓区，结束长达100年的“征程”。黄基焕志士的遗骸奉还工作经历了艰难的过程。为了将黄基焕志士的遗骸带回祖国，报勋处曾在美国法院两次提起诉讼，但由于并不具备可确认其族谱或遗属的正式资料，法院未能予以批准。经过报勋处不断的努力，最终与纽约奥利弗山公墓（Mount Olivet Cemetery）方面达成了迁坟协议，黄基焕志士的遗骸得以回归祖国。爱国志士黄基焕在美国留学时期，以美军身份参加了第一次世界大战。1920年在法国巴黎发行杂志，广为宣传韩国独立的必要性。1923年黄基焕在美国纽约因心脏病去世，1995年荣获建国勋章“爱国章”。