韩管理财政收支赤字达117万亿韩元 创新高

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韩国国际广播电台报道：去年韩国国税收入同比增加逾50万亿韩元，但管理财政收支赤字接近120万亿韩元，创历史最高值。使用剩余税金偿还国家债务的额数仅为1万亿韩元。政府表示，4日在国务会议中审议并通过了包含上述内容的《2022财政年度国家决算报告》。去年税收总额为573.9万亿韩元，同比增加49.8万亿韩元。其中，国税收入为395.9万亿韩元，同比增加51.9万亿韩元。税收外收入为178万亿韩元，减少2.1万亿韩元。支出总额为559.7万亿韩元，同比增加62.8万亿韩元。去年总收入减去总支出后得出的综合财政收支出现了64.6万亿韩元赤字，赤字规模同比增加34.1万亿韩元。在综合财政收支中排除国民年金等四大保障型基金后，显示政府实际财政状况的管理财政收支也出现117万亿韩元赤字。去年的税收中，支出后剩余的金额达9.1万亿韩元，其中用于偿还债务的额数仅有1.2万亿韩元。去年国家负债为2326.2万亿韩元，同比增加130.9万亿韩元，再创历史新高。国债、贷款等确定性负债额为907.4万亿韩元，增长10.9%。包括公务员年金和军人年金等年金补充负债在内的非确定性债务为1418万亿韩元，增长3%。国家负债去年为1067.7万亿韩元，一年间增加97万亿韩元。以统计厅推算人口为5162.8万人为准，人均负债额为2068万韩元，去年首次超过2000万韩元，同比增加192万韩元。