韩朝野对尹锡悦否决《粮食法》修正案持不同看法

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韩国国际广播电台报道：针对韩国总统尹锡悦4日对《粮食管理法》修正案行使否决权、要求国会再度进行议决，执政党国民力量党表示这是理所当然的决定，在野党则强烈谴责此举无视国民、破坏了民主主义。国民力量党首席发言人姜旻局4日发表评论称，《粮食管理法》修正案在目的和流程上均为失败的恶法，总统理应行使否决权。姜旻局指出，如果《粮食管理法》修正案是一份好的法案，为何在国会占据过半数议席的共同民主党在文在寅政权时期未予以通过？《粮食管理法》修正案是破坏我国农业未来的错误决定。在野党共同民主党国会代表朴洪根、农林畜产食品海洋水产委员会委员、全国农渔民委员会所属议员们当天在龙山总统室前召开记者会，强烈谴责尹锡悦拒绝“米价正常化法”、无视国民的意见。朴洪根说，现任政权残忍践踏了230万农民迫切要求暴跌米价回归稳定的心愿，彻底无视了国民要求关注民生的呼声，一味地讨好日本并对其倾囊相助，却对真正涉及我们农民生存权的民生法案不屑一顾，并将之贬低为民粹主义法案。正义党代表李贞味也谴责称，总统的行为严重侵犯了立法部门的权限，是破坏三权分立这一民主主义基本精神的行为。《粮食管理法》是在米价暴跌过程中保护农民的最低限度的保护措施。