联合国人权理事会连续21年通过北韩人权决议案

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：联合国人权理事会通过了北韩人权决议案，敦促北韩改善人权状况。这是联合国人权理事会连续第21年通过北韩人权决议案，今年韩国也时隔五年参与共同提案。北韩指称决议案是政治阴谋，明确表示拒绝。联合国人权理事会当地时间4日在联合国日内瓦办事处举行会议，通过了北韩人权决议案。这是该组织2003年首次通过北韩人权决议案以来，连续第21年通过该项决议。今年也和往年一样，各成员国以未经投票、协商一致的方式通过了北韩人权决议案。决议案谴责北韩广泛且有组织地进行人权侵犯和反人权犯罪，敦促北韩改善人权状况。决议案明确指出北韩侵犯居民的知情权，并强调尊重居民寻找和传达信息的自由是北韩的责任。决议案还说，北韩的《反动思想文化排斥法》压制思想和言论自由，敦促北韩重新予以修订。《反动思想文化排斥法》规定对散布韩国文化内容的民众最高可判处死刑。决议案还谴责北韩不顾民众面临的粮食困难，将资源大举用于开发核导。北韩明确表示拒绝该项决议案。北韩常驻日内瓦办事处代表韩大成谴责称，这份决议案是充满谎言的政治阴谋产物。韩大成说，（决议案）是包含了无关真正人权增进的政治阴谋文件，我们坚决予以否认和拒绝。韩国政府对发布决议案表示欢迎。外交部发表评论称，这证明了国际社会共同对北韩严重的人权状况感到担忧。这是2018年以后韩国政府时隔五年再次参与北韩人权决议案的共同提案。韩国政府去年也时隔四年参与联合国大会北韩人权决议案的共同提案。