韩今年家庭燃气费和电费支出至少增23%和18%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：鉴于去年冬天取暖费暴涨，韩国政府暂时保留了在今年第二季度上调燃气费和电费的计划，不过据预测，今年韩国家庭燃气费和电费支出增幅必将高于去年。能源经济研究院5日发布的《冬季取暖费暴涨事态评估及应对方向报告》显示，今年家庭取暖用城市燃气费年均支出额（不包括基本费和附加税）预计将较去年增加22.9%-30.4%。上述增幅在假设今年每户每月城市燃气使用量与去年相同的情况下，分别根据燃气费被冻结以及4月每兆焦耳(MJ)燃气上调2.6韩元这两种状况计算得出。如果今年家庭取暖用城市燃气费不予以上调，而是维持目前（每兆焦耳19.7韩元）的水平，则城市燃气费年均支出额预计将从去年的40.5万韩元上涨至50.4万韩元，涨幅达22.9%。这受到了去年以家庭用为准的燃气批发价经四次（4、5、7、10月）总计每兆焦耳上调5.47韩元（38.4%）的影响。今年每户家庭电费支出额（不包括附加税和电力基础基金）预计将较去年增加17.5%-23.5%。假设今年每户家庭每月用电量与去年相同，且第二季度至第四季度不上调电费，则每户家庭电费支出额将从去年的33.4万韩元增至今年的39.2万韩元，增幅为17.5%。如果今年7月每千瓦时电费进一步上调13.1韩元，则每户家庭平均支出额将从去年的33.4万韩元增至41.2万韩元，增幅为23.5%。去年家庭燃气费和电费支出增幅分别为14.8%和9.7%，而今年二者的增幅必将高于去年。