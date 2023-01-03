国际原子能机构报告：日核污水排海监测系统可信

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构（IAEA）正对日本政府计划在今年排放入海的福岛第一核电站污水的处理过程进行检验。该机构公布的中期报告显示，日本有关部门的排放监测系统可信。国际原子能机构5日公布了第四轮报告。这份报告根据专家的现场调查内容撰写。报告指出，根据日方按照国际原子能机构要求提交的补充信息，东京电力制定的旨在监测污水排海对环境影响的系统可信，且具备可持续防辐射系统。不过报告也指出，在对污水排海造成的影响进行评估的区域环境影响评价方面有必要作出进一步的说明。具体来看，在污水排放的放射性物质影响评估计划中，未纳入近海（距离海岸3公里）捕获鱼类的摄取量。报告认为，有必要对此作出更具体的说明。报告还指出，对生物体内有机结合氚形成过程的不确定性有必要作出明确说明，对位于环境影响模拟区域边界的海水也需要给出碘(I-129)、碳（C-14）等核素残留浓度的估算值。此次报告仅包括国际原子能机构专家去年11月前往日本以来对当地污水处理和排放过程的调查，专家的进一步现场调查内容、对当地海水样本的调查结果等将在第五和第六轮报告中公布。国际原子能机构计划在年内公布最终报告。另外，韩国共同民主党前一天向日本驻韩公使发送了要求取消福岛核污水排放决定的信函。魏圣坤等四名议员将截至8日对日本进行为期三天的访问，确认福岛现场情况并举办当地居民恳谈会。