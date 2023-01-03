韩美北核问题首席代表在首尔会晤 密切关注北韩进一步挑衅可能性

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韩国国际广播电台报道：在4月韩半岛局势有可能升温的情况下，韩国、美国、日本的北韩核问题首席代表6日在首尔进行一系列双边会晤。外交部韩半岛和平交涉本部长金健当天上午在位于首尔钟路区的外交部办公楼会见到访的美国国务院对北韩政策特别代表金成。外交部表示，双方交流了对北韩一连串挑衅导致的韩半岛严峻局势的评估，并表示将密切关注北韩进一步挑衅的可能性，将基于牢固的韩美联合防卫态势，强有力地应对任何挑衅。双方一致认为，有必要加强施压力度，迫使北韩放弃核开发。另外，北韩或将开放边境，双方商定，将继续敦促国际社会严格履行联合国安理会关于遣返北韩海外劳动者的决议。韩美还商定加强与友好国家的合作、提高警惕，阻断作为北韩政权重要资金来源的虚拟资产窃取、北韩信息技术人力海外就业等非法网络活动。双方重申，对话大门随时敞开，将在韩美、韩美日紧密配合的基础上与国际社会展开合作，促使北韩停止挑衅、尽早回归无核化对话。双方共同认为，北韩在无核化问题上取得进展符合韩、美、中三国的共同利益，将推动中国发挥建设性作用。磋商前，外交部长官朴振接见金成，重申韩美应紧密配合、营造北韩不得不回归无核化谈判的战略环境。朴振还强调了韩美在北韩人权问题上展开合作的重要性。金成还表示，将继续加强与国际社会的合作，引导北韩回归无核化谈判。另外，金健当天下午同日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕进行磋商。韩美日三国首席代表将于7日举行三边磋商，届时三方将集中讨论应对北韩挑衅的方案。4月北韩有多个重要的政治纪念日，尹锡悦总统也将在月底对美国进行国事访问并举行韩美首脑会谈，届时北韩有可能提高挑衅力度。北韩国家宇宙开发局此前表示，1号军事侦察卫星的发射准备工作将在4月结束。不排除北韩进行重大挑衅的可能性。