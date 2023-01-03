韩政府：正对日核污水排海计划进行综合分析 国民安全第一

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构公布了对日本福岛核电站污水排海计划进行评估的中期报告。韩国政府重申，将继续运行严格的管控系统，保护我国海洋和水产安全。总理室在当天公布的关于国际原子能机构中期报告的参考资料中指出，政府也正对日本的污水排海计划进行综合分析。总理室表示，政府以原子能安全委员会等专业机构为中心，基于日本原子力规制委员会的资料和审查内容、与日方的问答、国际原子能机构的确认监测结果等，从科学、技术角度对日本的污水排海计划整体进行综合分析。总理室还表示，政府维持日本产食品的进口管制，包括对福岛周边八县所有水产的进口禁令，并对产自国内海域的所有产品种类进行水产辐射检测，检测数量增至前一年的两倍以上。总理室指出，政府不断加强对国内港湾、海岸、远海、近海的海水、海洋生物、海底沉积物的辐射监测，并向国民透明公开监测结果。分析认为，政府之所以做出说明，是因为近期与韩日首脑会谈有关的日本水产进口措施、日本核电站污水排放等问题在政界引起了不小的争议。总理室表示，根据2011年以来对我国远海、近海实施的辐射监测的结果，我国海域的海洋环境、水产中的辐射浓度与福岛核电站事故发生前类似。政府今后将继续秉持国民安全和健康第一的原则，在日本核污水应对问题上尽最大努力。