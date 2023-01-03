韩外交部解密36万页1992年外交档案 包括逃离摩加迪沙等事件

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韩国国际广播电台报道：1992年北韩核问题正式在国际社会成为热点，当时的外交秘史日前对外公开。外交部6日解密了一批包括上述内容的超过30年的外交档案。这批档案总计2361卷、36万余页。这批档案大部分制作于南北联合发布《韩半岛无核化共同宣言》的第二年即1992年，包括了北韩与美国的首次高级别会谈、国际原子能机构视察北韩核设施等内容。另外，韩日在日军慰安妇作为历史问题受到关注的初期交流的内容也部分公开。例如，在1992年2月举行的韩日课长级工作磋商中，韩方敦促日方同时在赔偿问题、教材表述问题上采取相应措施。日方则表示也认为应采取一些行动，但若对1965年《日韩请求权协定》提出质疑，有可能动摇日韩关系的基本框架。另外，1991年南北大使馆工作人员逃离索马里事件的外交档案也予以公开。该事件因电影《摩加迪沙》（2021年）而广为人知。此前未公开的部分1987年外交档案也进一步解密。档案显示，在1987年6月抗争期间，全斗焕政府曾千方百计试图获得美国的支持，但以失败告终。解密的外交档案原件可在外交史料馆“外交档案阅览室”查询。4月底解密外交档案阅览和申请系统建立后，将可在线上申请并阅览档案。自1994年至今，外交部共公开了30批档案，总计3.51万余卷、约500万页。