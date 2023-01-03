韩政府拟向半导体、显示面板、电池领域投资160万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将在半导体、显示面板、下一代电池三大主力技术领域选定100项未来核心技术，予以重点培育。科学技术信息通信部6日上午在紧急经济长官会议上与有关部门联合公布了《三大主力技术超级差距研发战略》。政府宣布，将向三大主力技术领域研发投资160万亿韩元，其中民间出资156万亿韩元、政府出资4.5万亿韩元。政府还计划在年内建立各领域民官研究协商机制，就研究成果交流、国际合作等提供跨部门支援。在半导体领域，政府基于与民间专家共同制定的半导体未来技术路线图，选定了45项核心技术。在半导体元件方面，将专注研发可在低能耗环境下制造超高速、高集成度半导体并兼容现有互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺的强诱电体、磁性体、忆阻器材料技术。在系统芯片方面，将力求掌握人工智能芯片、6G芯片、车用芯片的升级和设计技术。在显示面板领域，政府制定了提前掌握可实现超高像素（6000ppi）的硅基技术研发等28项核心源头技术的战略。在下一代电池领域，将研发蓄电池、氢燃料电池、同位素电池三种电池的27项核心技术。政府计划推进在高校内建立研究据点，培养有关领域的硕博人才，并加强现场教育，培养可迅速投入民间企业工作的人才。