韩第一季度吸引外商直投56.3亿美元 创同期新高

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韩国国际广播电台报道：今年第一季度，韩国吸引外商直接投资额创历年同期新高。产业通商资源部6日表示，以申报额为准，今年第一季度韩国吸引外商直接投资额为56.3亿美元，同比增长3%。其中，半导体、化工、文化内容等尖端产业和新能源及可再生能源领域的“绿地投资”（指创建工厂等形式的投资）增长13%。这类投资可带来较大的就业岗位创出效果。不过以实际到位金额为准，外商直接投资额为33.8亿美元，同比下滑27.7%。对此，产业部贸易安全政策官姜甘灿（音）在当天的记者会上表示，到位金额与申报金额的比例始终维持在约60%的水平上，从申报到到位需要较长的一段时间，企业的资金情况、利率环境也会起到影响。按行业来看，制造业的申报额为15.4亿美元，同比减少6%。服务业为39.5亿美元，同比增长5%。按照国家和地区来划分，来自欧洲、大中华圈的投资额分别为20.8亿美元和14亿美元，各增长258%和18%。来自美国和日本的投资分别减少7.5亿美元和3亿美元，各下滑14%和38%。在17个市道中，首都圈（首尔、京畿道、仁川）吸引投资35.2亿美元，同比减少17%。其他地区吸引投资13.7亿美元，同比增长46%。