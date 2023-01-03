韩美国防协商机制会议11日-12日在华盛顿举行

韩国国际广播电台报道：韩国与美国将通过高级别国防协商机制会议就合作应对北韩挑衅等同盟和安全问题进行讨论。韩美国防当局7日表示，韩美联合国防协商机制（KIDD）第22次会议将于11日-12日在美国华盛顿举行。双方在会议中将就旨在遏制和应对北韩核导威胁的政策合作、加强美国延伸威慑执行力的方案、修改针对型威慑战略（TDS）、加强国防科学技术及太空和网络合作等事宜进行讨论。会议还将就包括韩美日安全合作在内的增进地区安全合作问题、推进有条件的战时作战指挥权移交、旨在发展成为全球全面战略同盟的新国防合作增进方案等同盟安全问题进行全盘讨论。韩国国防部国防政策室长许泰根（音）和美国国防部主管印太安全事务的助理部长伊利·拉特纳（Ely Ratner）以及主管东亚安全事务的副助理部长希尔达特·莫罕达斯（Siddhart Mohandas) 将分别作为两国首席代表与会，两国国防与外交高级官员也将随同出席会议。韩国与美国为及时、有效地进行安全协商，从2011年开始举行联合国防协商机制会议。会议由高级别会议(Executive Session)、安全政策构想会议(SPI)、韩美威慑战略委员会(DSC)、战时作战指挥权移交联合工作组(COTWG)等组成。韩美联合国防协商机制第21次会议于去年8月16日-17日在首尔举行。