外泄机密文件显示美情报机构监听韩政府 总统室称将与美政府进行必要磋商

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韩国国际广播电台报道：美国政府包含有乌克兰战况的机密文件被泄露到互联网上。这批文件显示，美国对包括韩国在内的同盟国实施了监听，预计将引起不小的风波。韩国总统室表示，将与美国政府进行必要的磋商。推特等社交媒体上出现了疑似美国情报机构撰写的关于乌克兰战况的机密文件。美国政府对文件泄露经过和文件真实性展开了调查。而据《纽约时报》等美国媒体报道，根据泄露的文件，美国政府持续对包括韩国在内的同盟国进行监听。《纽约时报》报道说，韩国政府内部就是否应打破不提供杀伤性武器原则向美国提供用于乌克兰战争的炮弹进行了讨论。在这一过程中，韩国官员曾担忧美国总统拜登亲自向韩国总统施压。报道指出，问题在于美国政府获取这些信息的渠道。外泄文件中明确指出，美国中央情报局通过用于监听电话和电子信息的情报系统获取了上述信息。韩国总统室就美国情报机构监听韩国政府的情况表示，将与美方进行必要的磋商。当被问及是否计划向美国提出抗议或要求说明情况时，总统室表示，将研究先例和海外案例。若有关文件中关于美国监听同盟国的情况属实，则美国在国际社会上的信誉度将不可避免地下滑。有意见认为，这还有可能对外交关系造成影响。另外，韩国总统尹锡悦将于4月下旬对美国进行国事访问。