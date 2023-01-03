韩在野党称应要求美方就监听疑云道歉 执政党称应先查明真伪

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韩国国际广播电台报道：有迹象显示，美国情报机构监听韩国总统室的内部讨论。对此，共同民主党等在野党要求确认情况是否属实，并表示应要求美国政府道歉和防止类似情况再次发生。执政党国民力量党则表示，应先调查该情况的真实性，并从国家利益的角度着手解决。共同民主党就美国情报机构疑监听韩国总统室的情况表示，对长达70年的同盟关系而言，这是绝对无法容忍的主权侵犯行为。共同民主党还批评称，尹锡悦政府非但没有予以果断应对，反而说韩美互信关系很牢固，好像什么事都没有发生一样。共同民主党国会代表朴洪根表示，希望政府要求美国政府提供关于有关报道真实性和机密文件的明确信息，并毫无隐瞒、明明白白地向我国国民公布。国防委员会、外交统一委员会、情报委员会的共同民主党委员召开记者会，称该事件是重大安保事故，要求确认真实性并处罚责任人。国会运营委员会、国防委员会和情报委员会等也召开常任委员会会议，要求查明真相。正义党也表示，总统室的安全出现漏洞，但却只顾看美国眼色，政府应要求美国道歉。正义党代表李贞味表示，面对主权受到侵犯的情况，政府一味屈从，一句抗议都没有。这种态度如何能推动发展互惠、平等的外交关系？国民力量党则要求慎重应对，主张首先应调查外泄机密文件的真实程度、是否实际存在监听行为等。国民力量党党代表金起炫表示，有必要仔细思考该事件的发酵对谁有利。该问题无法排除第三国介入的可能性，因此应先了解具体内容。对于在野党提出的强硬应对要求，金起炫强调，应在查明真相后采取符合国家利益的措施。