美媒称美监听韩前安保室长对话 韩总统室称将与美方进行必要磋商

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韩国国际广播电台报道：美国政府有关乌克兰战况的机密文件被泄露到互联网上。文件显示，美国对包括韩国在内的同盟国实施监听，预计将引起不小的风波。有媒体指出，美国甚至监听了韩国前安保室长与外交秘书之间的对话。对此，韩国总统室表示，将与美国进行必要的磋商。推特等社交媒体上出现了据信为美国情报机构撰写的乌克兰战况机密文件。美国政府对文件泄露过程和文件真实性展开了调查。而据《纽约时报》等美国媒体报道，泄露的文件显示，美国政府对包括韩国在内的同盟国持续实施监听。据《纽约时报》报道，文件包含了前外交秘书李文熙（音）与前国家安保室长金圣翰之间的对话。李文熙提出改变现有政策、公开向乌克兰援助武器的方案，但金圣翰担忧这有可能令人误会韩国以武器援助为条件换来韩美首脑会谈。报道指出，问题的关键在于美国政府是如何获取这些情报的。文件明确指出，美国中央情报局通过用于监听电话、电子信息的情报系统获取了相关信息。对此，总统室表示，将与美国方面进行必要的磋商。当被问及是否计划向美国政府提出抗议或要求美方就真相作进一步说明，总统室仅表示，将研究先例和海外事例。若美国对同盟国实施监听的情况属实，美国在国际社会上的信誉度将不可避免地下滑。有意见认为，这还将对外交关系造成打击。在此背景下，韩国总统尹锡悦将于4月下旬对美国进行国事访问。