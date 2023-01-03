北韩连续四天未接通南北例行通话 美侦察机实施对北侦察飞行

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韩国国际广播电台报道：北韩连续第四天未接通通过南北共同联络办公室和军方通信线路进行的例行通话。统一部和国防部表示，因北韩不接通电话，10日上午9时进行的南北共同联络办公室和军方通信线例行通话未能正常进行。统一部发言人具炳杉在10日的例行记者会上表示，目前我们认为北韩有可能单方面切断了线路，将继续研究应对方案，不久后将公布正式立场。国防部发言人全夏圭表示，我们正关注有关情况，不排除北韩方面的线路出现异常等所有可能性。南北通过共同联络办公室于工作日每天上午9时、下午5时进行例行通话，双方军事部门通过军方通信线路每天上、下午各进行一次例行通话。但自4月7日上午起，北韩未接通通过南北共同联络办公室和军方通信线路进行的例行通话。据统一部说明，这是2021年10月共同联络办公室线路修复以来，北韩首次一天以上未接通通过军方通信线路和共同联络办公室进行的例行通话。北韩不接电话的原因尚不明确，但有意见认为，北韩是有意拒接电话，以示对韩美联合军演、韩国公开北韩人权报告的抗议。另外，美国空军的通信监听侦察机10日上午在韩国上空展开对北侦察飞行。据航空器追踪网站和军方的消息，美国“联合铆钉”电子侦察机（RC-135V）当天上午从日本冲绳飞往韩半岛，在西海和首都圈上空、江原道襄阳前海之间进行往返侦察飞行。侦察机打开定位系统，有意暴露了航迹。驻韩美军的“护栏”电子侦察机（RC-12X）也在首都圈北部上空飞行。北韩连续第四天未接通通过南北共同联络办公室和军方通信线路进行的例行通话。韩国政府和专家认为，北韩有可能故意切断了通信线路。美军认为北韩的这种行动有可能发展为进一步挑衅，因此加强了对北侦察飞行。“联合铆钉”电子侦察机搭载有尖端电子传感器，可捕捉到数百公里外发出的导弹发射准备信号。