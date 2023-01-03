韩美联合展开网络作战 截获北韩黑客所窃百万美元虚拟货币

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韩国国际广播电台报道：美国有线电视新闻网（CNN）介绍了今年1月韩国国家情报院工作人员和美国区块链追踪企业Chainalysis调查员“突袭”北韩虚拟货币洗钱现场的过程。据美国有线电视新闻网当地时间9日报道，聚集在京畿道板桥办公室的韩美调查团人员在网上发现北韩黑客试图将窃取的虚拟货币转移到可换成美元或人民币的账户里。韩美联合调查团对北韩黑客从美国虚拟货币企业Harmony处窃取的一亿美元进行了长达数个月的追踪，当天在北韩对其中的100万美元进行洗钱前予以截获。美国司法部门已冻结这笔款项。美国有线电视新闻网指出，虚拟货币黑客犯罪行为和韩美有关部门的调查、回收工作均在网上进行，若这笔虚拟货币被转移到北韩控制的账户里，很有可能用作非法武器的资金。美国有线电视新闻网报道说，根据联合国和民间的报告，北韩黑客从银行、虚拟货币企业处窃取了数十亿美元，北韩将所窃数字货币换成实际货币的手段正日益精巧。Chainalysis分析指出，去年全世界共有38亿美元的虚拟货币遭窃，其中17亿美元为与北韩有关的黑客所为。韩国国情院发言人向美国有线电视新闻网表示，当前亟需新方法来阻止遭窃的虚拟货币流向北韩。