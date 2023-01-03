韩国家负债每分钟涨1亿韩元 今年全年预计增加逾60万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：截至去年，韩国国家负债连续三年以每年100万亿韩元左右的速度增加，今年预计也将增加60万亿韩元以上。按照分钟来计算，相当于每分钟负债就增加1亿余韩元。据企划财政部消息，2022财年度国家结算结果显示，去年国家负债为1067.7万亿韩元。国家负债由中央政府负债和地方政府净负债（对中央政府的负债不计）组成。韩国国家负债在2018年为680.5万亿韩元、2019年增至723.2万亿韩元、2020年增至846.6万亿韩元、2021年增至970.7万亿韩元，去年突破了1000万亿韩元。国家负债在2019年一年增加了42.7万亿韩元、2020年增加123.4万亿韩元、2021年增加124.1万亿韩元、2022年增加97万亿韩元。最近三年每年都增加了100万亿韩元左右。去年底国会通过的今年度预算中，国家负债为1134.4万亿韩元。预计今年一年国家负债将增加66.7万亿韩元。国家负债的质量也在恶化。国家负债由有应对性资产、无需另行筹措资金便可偿还的金融性债务和缺乏或没有应对性资产、需要通过税额等偿还的赤字性债务组成。根据政府去年9月向国会提交的2022年-2026年国家负债管理计划，赤字性债务将由去年（以第二轮补充预算为准）的678.2万亿韩元增至今年的721.5万亿韩元。包括赤字性债务在内，国家负债增加导致利息费用支出不断扩大。今年的总利息支出费用将达到22.9130万亿韩元。