韩美高级别国防协商机制会议11日在华盛顿举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国与美国举行高级别国防协商机制会议，就加强延伸威慑执行力的方案等同盟安全问题进行讨论。国防部11日表示，韩美联合国防协商机制（KIDD）第22次会议当地时间11日-12日在美国华盛顿举行。韩国国防部国防政策室长许泰根（音）和美国国防部主管印太安全事务的助理部长伊利·拉特纳（Ely Ratner）以及主管东亚安全事务的副助理部长希尔达特·莫罕达斯（Siddhart Mohandas)等两国国防与外交高级官员出席会议。双方在会议中将就旨在遏制和应对北韩核导威胁的政策合作、加强美国包括“核保护伞”在内的延伸威慑执行力的方案、修改定制型威慑战略（TDS）以及包括韩美日安全合作在内的地区安全合作增进方案重点进行讨论。会议还将就加强国防科学技术及太空和网络合作、推进附条件的战时作战指挥权移交、旨在发展成为全球全面战略同盟的新国防合作增进方案等同盟安全问题进行全盘讨论。韩国与美国为及时、有效地进行安全协商，从2011年开始举行联合国防协商机制会议。会议由高级别会议(Executive Session)、安全政策构想会议(SPI)、韩美威慑战略委员会(DSC)、战时作战指挥权移交联合工作组(COTWG)等组成。韩美联合国防协商机制第21次会议于去年8月16日-17日在首尔举行。在本次会议结束两天后的14日还将举行韩美日安全会议（DTT），届时将就实时共享导弹警报信息的方案进行讨论。