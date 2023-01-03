韩公正交易委对谷歌处以421亿韩元罚款

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韩国国际广播电台报道：韩国公正交易委员会决定对谷歌的不公正行为处以421亿韩元的罚款。谷歌在手机应用商店占据了压倒性地位，公正交易委员会认为谷歌诱导新游戏只能通过自己的应用商店上市，阻碍了其他竞争企业的发展。2016年，韩国三家通信公司等推出了下载智能手机应用程序的应用商店One Store，与市场占有率排名第一的谷歌商店（Google Play）展开竞争。据公正交易委员会的调查结果显示，当时某大型游戏公司计划同时在One Store和谷歌商店推出新游戏，不过谷歌以游戏公司仅在其应用商店上市为条件，承诺提供画面顶部曝光和进军海外等支援，最终游戏公司放弃在One Store上市。公正交易委员会表示，从2016年开始的近两年时间里，谷歌不分大型游戏公司和中小型游戏公司，均以这种方式诱导新游戏仅在其应用商店上市。公正交易委员会市场监督局长柳省旭表示，我们根据销售比重、同时在One Store上市的可能性将游戏公司分为五个等级，对每个等级制定了可确保独家上市的应对战略。公正交易委员会表示，由于具有市场支配力的谷歌所采取的的这种不公正行为，导致竞争企业无法正常推出新游戏，从而造成了销售额下降。应用商店垄断将对整体相关移动生态系统产生负面影响，因此恢复市场竞争极为重要。公正交易委员会决定向谷歌方面下达改正命令，并处以421亿韩元的罚款。