韩央行维持基准利率3.5%不变

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韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）宣布维持3.5%的基准利率不变，这是韩国银行连续第二次冻结基准利率。韩国银行还预计，由于物价上涨率放缓、全球金融不稳定犹存，韩国经济增长率将小幅低于原有预期值。韩国银行金融货币委员会11日决定将基准利率维持在3.5%不变。金融货币委员会去年4月至今年1月连续七次上调基准利率后，今年2月予以冻结，此次是韩国银行连续第二次冻结基准利率。分析认为，韩国银行决定冻结基准利率是受消费者物价上涨率放缓和美国硅谷银行事态引发金融动荡的影响。3月韩国消费者物价涨幅为4.2%，创一年来的最低纪录。韩国银行在货币政策方向决定文中预计，第二季度以后消费者物价上涨率将降至3%水平，物价涨幅持续呈放缓势头。韩国银行还预计今年全年消费者物价涨幅将达到今年2月的预期值3.5%。另外，美国硅谷银行破产事态加大了金融部门和经济下滑的风险，今年经济增长率预计将略低于2月的预期值1.6%。韩国银行在介绍冻结基准利率的背景时表示，国内经济增长率预计将低于此前的预期值，物价涨幅也将持续放缓，但超过目标水平的上升势头预计将持续一段时间，因此有必要维持紧缩基调，并研讨是否需要进一步上调利率。目前，韩国与美国基准利率（4.75%~5%）的差距最高维持在1.5个百分点。