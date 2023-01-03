韩出现第七和第八例MPOX确诊病例 推定为本地感染病例

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韩国国际广播电台报道：上周韩国出现第六例MPOX确诊病例，该病例没有海外旅行史。12日，韩国又新增两例MPOX确诊病例。防疫部门表示，新增的两例MPOX确诊病例也被推定为本地感染病例，二人在最早发现疑似症状之前的三周内并无海外旅行史。MPOX是猴痘的新名称。韩国新增两例MPOX确诊病例，截至目前，国内确诊病例已增至八例。新增两名确诊患者均居住在首尔，分别于10日和11日检出阳性。防疫部门表示，这二人均在出现疑似症状前的三周内在国内与确诊患者有过密切接触，但截至目前尚未确认两名患者间存在关联。与上周出现的第六例MPOX确诊病例相同，上述两例病例均被推定为本地感染病例。中央防疫对策本部状况总管团长林淑英表示，两例病例在首次出现疑似症状前的三周内并没有海外旅行史，因此被推定为本地感染病例，目前正在对感染途径等进行具体的流行病学调查。第六例MPOX确诊病例的首轮流行病学调查结果已出炉。居住于全南的这一病例近期曾前往釜山，目前已确认曾有36人与其进行接触，尚无出现疑似症状的人员。防疫部门表示，第六例确诊病例三周内在国内与被推定为传染源的人员进行了密切接触，目前正在对传染源进行调查。MPOX通过直接触摸飞沫等密切接触方式感染，同性间传播的情况较多，因此存在即使怀疑自己被感染，但因担心他人视线而不愿主动向医疗机构报告的情况。防疫部门表示，MPOX的重症率不足1%，即使不接受特别治疗，大部分患者也可在2-4周内自然痊愈，并无大规模传播的可能性。