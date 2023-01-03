韩3月就业人口增46.9万人

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韩国国际广播电台报道：3月韩国就业人口较一年前增加46.9万人。3月的就业人口增幅较2月有所扩大，这是去年5月以来，就业人口增幅时隔十个月环比扩大。据统计厅发布的“3月就业动向”资料显示，3月就业人口为2822.3万人，较去年同期增加了46.9万人，这较2月的就业人口增幅31.2万人增加了15.7万人。就业人口增幅去年5月为93.5万人、6月为84.1万人、7月为82.6万人等，呈现出持续减少的趋势。进入今年以来，就业人口增幅1月为41万人、2月为31.2万人等，降至50万人以下，进入3月后则有所回升。据分析，虽然出口减少等经济萧条，但看护需求和户外活动增加等对此产生了影响。按年龄段来看，29岁及以下青年层就业人口较去年同期减少了8.9万名，连续五个月减少。40岁年龄段就业人口也连续九个月减少。相反，50岁年龄段、60岁及以上年龄段、30岁年龄段的就业人口有所增加。从行业来看，制造业、批发零售业、建设业等的就业人口均出现减少。与此相反，卫生·福利业和住宿·餐饮业的就业人口有所增加。15岁及以上人口的就业率为62.2%，较一年前上升了0.8个百分点。这是1982年7月统计实施以来历年3月的最高值。失业率为2.9%，下降了0.1个百分点，为1999年6月统计改革以来历年3月的最低值。