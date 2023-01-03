韩总统室不考虑要求美政府就监听风波道歉

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室12日表示，美国情报机构的监听风波已在一定程度上告一段落，将不再以此作为外交问题。此前，在野党表示政府应要求美国政府就相关事态正式道歉，总统室的表态意味着并不做相关考虑，也无意利用此次争议作为对美协商的杠杆。总统室一位人士当天接受韩联社电话采访时表示，美国国防部长首先向韩方提议通话等表现出了积极的态度，韩美一致认为大部分泄露文件为捏造，相关争议可告一段落。出访美国商讨尹锡悦总统国事访问事宜的韩国国家安保室第一次长金泰孝当地时间11日对记者说，并未发现美国恶意监听韩国的迹象。《纽约时报》8日首次报道美国机密文件遭泄露，其中包含美国情报机构对同盟国和友邦国等进行广范围监听内容的消息后，大部分分析曾认为这起事件将对外交造成重大不利影响。有担忧认为，今年是韩美同盟70周年、韩美首脑会谈即将于26日举行，相关事态将对两国互信造成致命打击。但随着韩国、法国、以色列等当事国一致认为文件内容与事实不符，情况出现了变化。而被相关事件所困扰的美国政府也将重点放在与同盟及伙伴国保持紧密沟通与合作之上，试图化解危机。另外，尹锡悦当天要求新任韩国驻美国大使赵贤东彻底做好其访美日程的所有准备。赵贤东是最短时间内获得美国政府同意（agrément）的驻美大使。总统室一位高层人士表示，美方随时与韩国进行沟通，尹锡悦总统访美和韩美首脑会谈将如期、顺利进行。