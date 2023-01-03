美民间研究所：北韩拥有45枚核武器

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韩国国际广播电台报道：美国核裁军专门民间研究所认为北韩拥有45枚核武器。据自由亚洲电台(RFA)报道，美国智库科学与国际安全研究所(ISIS)10日发行了题为“北韩核武器拥有量：新推测值”的报告。该报告就去年年底北韩拥有的核武器数量分析称，推测北韩具有单纯的裂变弹、高浓缩铀内加入钚的武器以及混合氢弹的武器等。根据情况，北韩能制造的核武器数量在35-65枚之间，按种类计算的中间值为45枚。该推测值以北韩的钚和用于武器的铀（WGU）产量为基础计算。不过，核心核物质的生产可通过商业卫星观测、北韩的声明以及国际原子能机构(IAEA)报告等进行评估，但目前对北韩的情况进行正确评估仍然受限。上述报告的撰写者、科学与国际安全研究所所长大卫·奥尔布赖特向自由亚洲电台表示，北韩有能力一年生产4-12枚核武器。研究所方面还就北韩最近主张为战术核武器用核弹头的“火山-31”表示，据推测，该战术核弹头的直径约为40-45厘米，预计爆炸力约为10千吨，或为可在空中爆炸的裂变武器，也可能是单纯的裂变弹。北韩劳动党总书记、国务委员长金正恩去年12月底在劳动党第八届中央委员会第六次全体会议上表示，将成倍增加核弹头拥有量。