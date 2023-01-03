韩外长谈美监听风波：将从主权和国家利益出发争取得出国民可接受的结论

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振12日就有关美国情报机构监听韩国总统室的外媒报道表示，将从我国的主权和国家利益角度出发，争取得出国民能够接受的结论。朴振当天出席国会外交统一委员会全体会议。共同民主党议员禹相虎批评政府对该问题的初期应对态度令人感到屈辱，采取了息事宁人的方式。对此，朴振作出了上述回答。朴振表示，这是十分敏感的外交问题，在事实得到确认前无法下定论，已通过外交渠道要求美方说明事件发生的经过和经确认属实的情况。韩国在野党议员要求向美方提出强烈抗议，对此，朴振表示，当前最重要的是确认事实，首要任务是掌握明确的事实关系。朴振指出，美国已表示严肃对待这一问题，并将与我国政府保持紧密沟通、全面合作，韩美间有着深厚的互信关系，因此没有什么问题是不能以平等的同盟国身份讨论的。朴振在回答无党派议员金弘杰的提问时表示，必要时将考虑要求美方就事实确认结果采取适当措施，无论对韩国、还是美国，这都是一个需要在明确把握事实关系后予以严肃应对的问题。朴振也认为，监听行为确实有问题。共同民主党议员李相珉指出，目前外泄文件是否属实尚在调查之中，但国家安保室第一次长金泰孝在赴美前却断言文件为“伪造”。对此，朴振表示，这一发言是有一定根据的。此前，金泰孝11日在仁川机场接受记者采访时表示，韩美一致认为公开的信息中有一大部分属于伪造。