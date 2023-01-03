脱北者团体散播对北传单 批判北韩核导项目

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韩国国际广播电台报道：据自由北韩电台12日报道，最近脱北者团体向北韩放飞了数个装有对北传单和USB的大型气球。报道称，脱北者团体“为北韩自由展开宣传的脱北者们”（以下简称“北韩自由宣传”）表示，该团体9日午夜向北韩放飞了12个大型气球，其中装有12万张传单和3000个USB。传单上写有“进行核试验、发射导弹能让大米长出来吗”等语句，批判金正恩政权的核导开发项目及世袭统治。报道还说，USB中包含脱北者出身的国民力量党议员太永浩的故事，以及美国参众两院议员的告北韩居民自由书。脱北者团体“北韩自由宣传”方面表示，根据气球上安装的定位系统的追踪结果，12个气球中11个飞抵黄海南道、黄海北道地区，1个在京畿道坡州附近消失。去年10月，脱北者团体“自由北韩运动联合”曾向北韩散发对北传单和新冠医药品。现行《禁止散播对北传单法》（《南北关系发展法修正案》）规定，散播对北传单者可被处以三年以下有期徒刑或3000万韩元以下罚金。另外，《6.15共同宣言》韩国执行委员会表示，总统和统一部长官带头否认《禁止散播对北传单法》，实际上默许了对北传单的散播。该团体称计划13日在统一部所在的政府首尔办公楼前举行记者会表示抗议。