北韩发射1枚中程级以上弹道导弹 或使用固体燃料

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韩国国际广播电台报道：北韩13日上午向东海发射1枚中程级以上弹道导弹。韩国联合参谋本部分析指出，北韩此次使用新的方式试射弹道导弹。联合参谋本部表示，北韩13日上午7时23分许从平壤附近向东海发射了1枚中程级以上弹道导弹，导弹从距离平壤市内有一定距离的外围地区发射。联合参谋本部表示，导弹以高角度方式发射后飞行了约1000公里，坠落在东海海域。联合参谋本部有关人士指出，北韩此次发射的导弹与迄今为止其发射的导弹系统不同，采取了新的方式。试射过程中使用了多种形式的推进系统，有可能是采用固体燃料的弹道导弹。军方认为，这枚导弹是射程在5500公里-6000公里、属于洲际弹道导弹范围的中程级以上弹道导弹。联合参谋本部有关人士表示，此次发射的导弹疑为北韩此前在阅兵式上公开过、但从未发射过的导弹，正在分析准确数据。这是北韩自3月27日以来，时隔17天再次发射弹道导弹。最近北韩停止接通通过南北共同联络办公室和东海、西海军方通信线进行的例行通话。鉴于北韩此前曾宣布将在4月内发射军事侦察卫星，预测认为其挑衅力度或进一步加大。韩军表示，将在牢固的联合防卫态势的基础上，保持严密的应对态势，确保可对北韩所有挑衅予以压倒性应对。