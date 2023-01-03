美国呼吁韩国等同盟合作阻止中国获取尖端半导体技术

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国国务院重申，为阻止中国获取可用于军事领域的尖端半导体等核心技术，与韩国等同盟国的合作至关重要。美国负责军备控制和国际安全事务的副国务卿邦妮·詹金斯当地时间12日在韩国国际交流财团和哈佛大学肯尼迪学院贝尔弗尔科学与国际事务研究中心共同主办的韩半岛安全论坛上发表演讲时指出，在美国应对中国带来的安全风险的过程中，出口管制融入了外交政策的方方面面。詹金斯表示，对于国际安全的前景而言，可以说没有技术能比尖端半导体产生更大的影响。詹金斯警告说，中国有可能将尖端半导体运用到自主武器系统开发、核爆建模和导弹模拟试验等大规模杀伤性武器研发所需的项目中，并用于监视本国居民。詹金斯介绍了美国去年公布的半导体出口管制措施，并表示，我们致力于保持美国、美国同盟和伙伴国的技术优势，同时阻止中国将技术、尤其是尖端半导体用于加强军事力量和侵犯人权。詹金斯还指出，在战略技术竞争时代，仅仅阻止中国获取尖端半导体是不够的，还需要能够使美国和同盟、伙伴国在地缘政治竞赛中跑得更快的政策。詹金斯提到了《芯片法案》中包含的美国国务院的国际合作预算，并表示，连美国这样的国家都无法自主生产所有需要的产品，因此我们必须与拥有相似立场的国家、尤其是集中了大部分尖端芯片生产的亚洲地区伙伴保持紧密合作。