美减排新规力推电动汽车 车企、电池企业反应不一

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：根据美国政府公布的监管新规，到2032年，在美国市场销售的新车中预计有67%为电动汽车。对此，有关业界反应不一。汽车业界认为，由于存在产能、市场需求等多项变数，这一目标恐很难实现。电池业界则因电动汽车销量与企业收益直接挂钩，对新规表示欢迎。美国环境保护署当地时间12日公布了汽车尾气排放标准强化方案，其主要内容为在六年内分阶段减少汽车二氧化碳及各种污染物的获准排放量。为实现这一目标，仅靠燃油汽车的技术改进存在局限，必须扩大电动汽车的销量。美国环境保护署预计，到2032年，电动汽车将占到新车销量的67%。去年电动汽车仅占美国市场新车销量的5.8%，美国政府计划在十年内将这一比例提高至十倍以上。新规预计将对进入美国市场的跨国车企造成负面影响。现代汽车和起亚汽车去年在美国境内销售的新车中，电动汽车仅占到3.9%。尽管两家公司计划到2030年将这一比例分别提高至58%和47%，但仍低于新规的标准。从长期来看，企业将通过新建电动汽车工厂来加速转向销售电动汽车，但由于市场对燃油车的需求尚存，也很难骤然削减产量。不过也有分析指出，随着电动汽车的销量持续增长、对混合动力车的需求上升，满足新规标准也并非完全不可能。国内电池生产商为满足美国《通胀削减法案》的要求，正加快在美国当地建厂。这些厂商认为，从扩大市场的角度来看，此次新规将带来积极影响。电动汽车的销量增长将带动对电池的需求，届时工厂开工率有望上升。电池业界有关人士表示，相关措施对加速对美投资并以北美为中心重组供应链的企业来说将十分有利。