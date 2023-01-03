北韩：13日发射固体燃料洲际弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩14日表示，在国务委员长金正恩的观摩下，首次使用固体燃料进行了新型洲际弹道导弹（ICBM）“火星-18”型的试射。据朝中社当天报道，13日进行了将作为共和国战略武力未来核心主力手段履行重大战争遏制力使命的新型洲际弹道导弹“火星炮-18”型的试射。金正恩委员长在现场观摩了发射过程。朝中社表示，此次试射确认了大功率固体燃料多级发动机的性能和级间分离技术、各功能性操纵体系的可靠性，并对新战略武器体系的军事效用进行了评估。朝中社就助推器级间分离情况报道说，一级助推器设定为标准弹道飞行方式，二、三级助推器设定为高角度方式，并以时间延迟分离启动方式限制导弹飞行的最大速度。试射以确认武器体系的各系统技术特性的方式进行。报道说，分离的一级和二级助推器分别安全坠落于咸镜南道金野郡虎岛半岛前方10公里海域和咸镜北道渔郎郡东方335公里海域，并未对周边国家的安全造成任何影响。本轮试射证明，新型战略武器系统所有核心指标已精准达到设计要求，新型洲际弹道导弹已被确认是具有更巨大军事威力的战略性攻击手段。金正恩对发射成果表示满意，并称开发“火星-18”型导弹将大幅加强北韩的战略遏制力。金正恩说，这将使核反击态势的效果得到迅速加强，实现攻击性军事战略实用性的巨大变革。