韩《粮食管理法》修正案二次投票未获国会通过

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国朝野13日在国会全体会议中再次对《粮食管理法》修正案进行表决，但法案未获通过。此前，尹锡悦总统对《粮食管理法》修正案行使了否决权。国会13日下午举行全体会议，《粮食管理法》修正案被再次列入议程，朝野议员进行了不记名投票。投票结果显示，在席议员290人中，赞成177人、反对112人、1票无效，法案未能获通过。《粮食管理法》修正案的主要内容为政府须义务收购超额生产的大米。执政党国民力量党对该法案表示反对，共同民主党等在野党则在3月23日举行的国会全体会议中通过了法案，但尹锡悦4日对该法案行使了否决权。根据《宪法》第53条的规定，总统否决的法案若要再次获国会通过，必须满足过半在席议员出席投票且三分之二以上出席议员投赞成票的条件。因此若国民力量党议员（115个议席）集体投反对票，即使共同民主党、正义党和有进步倾向的无党派议员均投赞成票，法案也无法获通过。《粮食管理法》修正案被废除后，朝野相互严厉指责对方。国民力量党国会代表尹在玉在会后接受媒体采访时，批判共同民主党强行进行再次投票，并称共同民主党只顾自身，就是为了抓住哪怕那么一点机会，也要对尹锡悦总统和政府造成负面打击。共同民主党国会代表朴洪根对记者说，对尹锡悦总统正面否定和无视国会的立法权表示强烈谴责，我们严正警告和谴责国民力量党这种在总统的指示下行动的“龙山办事处”形态的作为。